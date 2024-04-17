Росіяни іноді під час штурмів позицій та околиць Часового Яру використовують малі штурмові групи із застосуванням багі - ОСУВ "Хортиця"

За поточну добу порівняно з минулою ворог дещо зменшив свій наступальний потенціал, і далі фіксують спроби російських окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці м. Часів Яр, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

В ефірі телемарафону Волошин зазначив, що на куп'янському напрямку ворог наступальних і великих штурмових дій не проводив.

Зокрема, речник зазначив, що на бахмутському напрямку минулої доби українські воїни відбили близько 19 атак, тоді як напередодні було 33 атаки. Зокрема, йдеться про райони населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати українську оборону.

"На цьому напрямку неодноразово фіксували спроби окупантів прорватися різними обхідними маршрутами на околиці м. Часів Яр. Цю спробу російської армії захисники наші успішно відбили", - розповів він.

Волошин зазначив, що противник іноді під час штурмів Часового Яру використовує малі штурмові групи, які застосовують "багі", однак не закріплюються на позиціях.

"Російська армія час від часу, штурмуючи позиції та околиці м. Часів Яр, використовує малі штурмові групи, які навіть застосовують для штурмів маленькі маломобільні багі, на яких вони заїжджають по дві-три людини, закидають когось зі стрільців в окопи, далі повертаються, щоб знову закинути малі штурмові групи. При цьому ворог намагається заводити штурмові групи, але не закріплюючись на позиціях, щоб зменшити кількість санітарних втрат", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Водночас на новопавлівському напрямку, як зазначив речник, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 20 разів атакував, намагався прорвати оборону українських військ.

"Найбільше атакують поблизу Красногорівки. У цьому районі наші війська запроваджують проактивні заходи для знищення ворога. Там противник намагається захопити місто Красногорівка, використовуючи штурмові групи, але прагнення не мають успіху, і це завдяки звитяжності наших захисників", - наголосив Волошин.

Загалом ситуація в районі бойових дій залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.