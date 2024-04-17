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14:47 17.04.2024

Єрмак і Сирський зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони"

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Єрмак і Сирський зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генерального штабу Збройних сил Анатолієм Баргилевичем зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони" та обговорили з ними посилення підтримки українських захисників, повідомила в середу пресслужба Офісу президента.

"Партнери оборони" - проєкт, у якому держава залучає представників органів державної влади та бізнесу для об'єднання зусиль на допомогу бійцям. Його ідея полягає в тому, щоб за кожним підрозділом Сил оборони були закріплені окремі представники державної влади та бізнесу, які допомагатимуть задовольняти всі нагальні потреби.

"Я хочу подякувати кожному, хто долучився до ідеї президента Володимира Зеленського та вже допомагає. Звісно, на цьому шляху завжди флагманом є держава. Це її прямий функціонал – забезпечувати оборону своєї території. Але де бюрократична машина не встигає за гнучкістю спритного, талановитого бізнесмена та вправного менеджера від держави, саме ви стали її помічником. Ви всі сприйняли це як особисту справу. Вам усім уже вдалося зробити надзвичайно багато. Це ваш історичний внесок у нашу перемогу", - наголосив Єрмак.

Нині учасники ініціативи "Партнери оборони", які перебувають на постійному зв'язку з командирами бригад, допомагають забезпечувати їх термінові потреби (боєприпаси, дрони, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, реабілітація військових).

Роль цього проєкту в зміцненні обороноздатності України на тлі зростання масштабів російської агресії відзначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. "В умовах, коли ворог планує розширити агресію, збільшити кількість військ, нам ця допомога потрібна. Ми будемо дуже раді, якщо ви й надалі допомагатимете нашим бригадам – і тим, які формуються, і тим, які вже виконують завдання", - сказав він.

Теги: #сирський #єрмак

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