ВАКС визнав посадовця Держприкордонслужби невинуватим у недостовірному декларуванні доходів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив виправдувальний вирок стосовно чиновника Державної прикордонної служби України, визнавши його невинуватим у недостовірному декларуванні доходів.

"15 квітня колегія суддів ВАКС ухвалила виправдувальний вирок і визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Його обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації)", - ідеться в повідомленні суду в телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні ВАКС зазначається, що, розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторін захисту й обвинувачення, колегія суддів виправдала чиновника у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Прізвище чиновника та його посада в повідомленні не називаються.