Події

08:48 14.04.2024

За добу на Харківщині двоє загиблих, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині двоє загиблих, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

У суботу ввечері ЗС РФ обстріляли с. Подоли Курилівської громади Куп'янського району Харківської області, постраждала мирна мешканка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під час обстрілу близько 20:00 поранення отримала 40-річна жінка. 21:21... внаслідок обстрілу горіла господарська будівля", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с.Веселе внаслідок ворожого удару КАБ пошкоджено 2 приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік. У Петропавлівці внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона було поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

У ніч на неділю ЗС РФ завдали ударів безпілотниками по Харкову, їхньою ціллю була критична інфраструктура.

Крім того, минулої доби ворожих ударів КАБ зазнали Слобожанське (пошкоджено прилеглі приватні будинки), Черкаські Тишки (пошкоджено будинок і автомобіль) і Загризове (пошкоджено будинок і господарські будівлі).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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