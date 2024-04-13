Події

15:37 13.04.2024

Зеленський привітав працівників і працівниць ОПК України з професійним святом

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Зеленський привітав працівників і працівниць ОПК України з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України із професійним святом.

"Сьогодні професійний день усіх, хто організовує, проектує та будує українську силу, – День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України. Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - сказав глава держави.

"За допомогою морських дронів, створених нашими людьми, українські воїни очищують Чорне море від російського терористичного впливу. Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські «стугни», українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним", - наголосив Зеленський.

"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!", - заявив президент.

"Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обов'язково досягне безпеки для себе та допоможе іншим зберегти та зберігати безпеку", - сказав Зеленський.

Президент оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їхнього виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Два роки тому, 13 квітня 2022 року, двома ракетами "Нептун", які розробили та виготовили українські фахівці, знищили російський ракетний крейсер "Москва". На честь цієї події Указом президента минулого року було встановлено професійне свято працівників українського оборонно-промислового комплексу.

Теги: #опк #зеленський

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