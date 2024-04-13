Події

07:34 13.04.2024

У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

1 хв читати
У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на 7:00 суботи в акваторії Середземного моря дислокується один корабель-ракетоносець ВМС РФ, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Водночас у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 13 суден, із них 7 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 25 суден, із них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 06.04.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

08:49 03.04.2024
У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

08:41 01.04.2024
У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

08:56 27.03.2024
У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

06:59 26.03.2024
У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

07:07 25.03.2024
Велика Британія відреагувала на ураження двох кораблів РФ

Велика Британія відреагувала на ураження двох кораблів РФ

08:42 23.03.2024
У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

07:00 20.03.2024
У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

07:22 16.03.2024
РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

07:43 14.03.2024
У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки загинуло двоє людей, ще вісім поранені

ЗС України за добу ліквідували 1030 окупантів

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки загинуло двоє людей, ще вісім поранені

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранень, є влучання в житлові квартали

ЗС України за добу ліквідували 1030 окупантів

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольщину

Війська РФ за добу завдали близько 410 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 2 ракетних і 91 авіаудар

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА