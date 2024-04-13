У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на 7:00 суботи в акваторії Середземного моря дислокується один корабель-ракетоносець ВМС РФ, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Водночас у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 13 суден, із них 7 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 25 суден, із них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.