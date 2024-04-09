В Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

У ніч на 9 квітня в Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено лінію електропередачі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у вівторок уранці.

"Уночі ворог укотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередачі", - написав він у телеграм-каналі.

"На щастя, люди не постраждали", - додав Кіпер.