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15:33 05.04.2024

Київ підписав контракт із турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv на постачання 12-метрових автобусів

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КП "Київпастранс" підписало контракт із компанією Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Туреччина) на постачання 12-метрових повністю низькопідлогових автобусів за EUR18,595 млн із фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Така інформація міститься в опублікованому в Офіційному віснику ЄС повідомленні про присудження контракту в рамках проведеного тендера, на яке посилається портал AllTransUA.

Тендер на постачання автобусів Києву було оголошено ще в березні 2021 року, а пропозиції після кількох перенесень строків було розкрито в листопаді того самого року, але оцінювання пропозицій було зупинено у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Першу партію автобусів, згідно з оголошенням про проведення тендера, мають поставити за 8 місяців від дня отримання авансового платежу, а весь контракт розрахований на 22 місяці.

За інформацією AllTransUA, другим учасником торгів була також турецька компанія Otokar.

Кількість автобусів в оголошенні не зазначено, але, за інформацією в ЗМІ, це може бути до 85 автобусів.

Як повідомлялося, раніше українські виробники автобусів зазначали, що в тендерах ЄІБ вони або не можуть узяти участь через умови, або перевага віддається іноземним учасникам. 

 

Теги: #isuzu #автобуси #anadolu

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