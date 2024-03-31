Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

Українські воїни за добу ліквідували 650 окупантів, 15 танків, 20 бронемашин, 44 артсистеми, 7 засобів протиповітряної оборони, 30 безпілотників, 2 крилаті ракети, 56 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 442170 (+650) осіб, танків - 6966 (+15) од, бойових броньованих машин - 13304 (+20) од, артилерійських систем - 11050 (+44) од, РСЗВ - 1023 (+0) од, засоби ППО - 743 (+7) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8731 (+30), крилаті ракети - 2048 (+2), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14717 (+47) од, спеціальна техніка - 1823 (+9)", - перераховано у зведенні.

Дані уточнюють.