Події

09:49 29.03.2024

У Кіровоградській області збили 4 "шахеди"

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У Кіровоградській області в ніч на п'ятницю збили чотири "шахеди", в Олександрійському районі в одному із закладів вибито вікна, пошкоджено автомобіль, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Пережили одну з найдовших повітряних тривог і ворожих масованих атак. Над Кіровоградщиною збито чотири "шахеди". Усі живі", - написав він у телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, уламками дрона в Олександрійському районі пошкоджено приміщення однієї з установ - розбито вікна. Також постраждало авто поруч", - повідомив він.

Теги: #кіровоградська_обл

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