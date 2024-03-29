У Кіровоградській області збили 4 "шахеди"

У Кіровоградській області в ніч на п'ятницю збили чотири "шахеди", в Олександрійському районі в одному із закладів вибито вікна, пошкоджено автомобіль, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Пережили одну з найдовших повітряних тривог і ворожих масованих атак. Над Кіровоградщиною збито чотири "шахеди". Усі живі", - написав він у телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, уламками дрона в Олександрійському районі пошкоджено приміщення однієї з установ - розбито вікна. Також постраждало авто поруч", - повідомив він.