Українсько-польські переговори аграрних асоціацій - є розуміння щодо широкої низки продуктів, щодо зерна рішення немає

Українсько-польські переговори у Варшаві на рівні не тільки урядів, а й аграрних асоціацій - це початок позитивної історії, Україні вдалося домогтися порозуміння щодо експорту м'яса курки, яєць, меду, цукру, ягід і яблучного концентрату, але меморандум щодо зерна підписано не було, заявила в коментарі Інтерфакс-Україна голова Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ) Марія Дідух.

"Нарешті ми заговорили не тільки на рівні урядів, а й асоціацій. Уперше представники, які страйкують на кордоні, і асоціацій, сіли з нами, з українськими асоціаціями, за стіл переговорів. (...) Ми побачили один одного віч-на-віч і говорили відверто", - зазначила вона.

За інформацією Дідух, переговірникам вдалося домогтися спільного бачення щодо квотування поставок українських курки та яєць до Європейського Союзу.

"Це питання зняли. Поляки нічого не мали проти. Навпаки, вони наростили свої обсяги виробництва завдяки українській дешевій кукурудзі у 2022-2023 роках", - сказала вона.

Говорячи про постачання українського меду в Європу, голова ВАФ нагадала, що Польща підтримує ініціативу повернення квот і виключення їх із режиму вільної торгівлі в Європейському Союзі. Під час переговорів представники галузевих асоціацій з'ясували, що український товар під час порівняння цін із виробниками з інших держав не продається за демпінговими цінами. Це стало приводом домовленостей про продовження переговорів.

Дідух зазначила, що ще один чутливий для Європи продукт - цукор - є дефіцитом. Водночас у Польщі багато виробників цукрових буряків, і переробних заводів. Україна для них є конкурентом. Однак, і цукрові галузеві асоціації домовилися про продовження перемовин наступного тижня під егідою аграрних міністрів України та Польщі Миколи Сольського та Чеслава Секерського.

"Цукрові асоціації цілком можуть досягти консенсусу, якщо напрацюють плани і графіки поставок, щоб не дестабілізувати ринок сусідніх країн", - запевнила глава ВАФ і додала, що наразі галузеві асоціації домовилися зняти протести з приводу ввезення цукру.

Окремо на переговорах порушувалося питання щодо поставок до Європи і, зокрема, до Польщі української свіжої та замороженої малини. Польська сторона нагадала, що в сезон українські аграрії поставили великий обсяг малини на польські переробні підприємства за вкрай низькими цінами. Однак українські виробники заперечили, що врожайні роки та сезони низьких цін у цій галузі сільського господарства трапляються з періодичністю один раз на п'ять років і 2023 рік був саме таким періодом.

Результатом перемовин виробників ягід, за інформацією Дідух, стала домовленість про продовження переговорів 5 квітня в Литві, де на базі аграрного комітету Литовського сейму відбудеться тристороння зустріч Україна-Литва-Польща.

Аналізуючи загалом переговори, голова ВАФ сказала, що в української сторони сформувалося розуміння, що Польщі вкрай складно конкурувати з українською агропродукцією, вони в цій конкуренції програють через низьку собівартість агровиробництва в Україні, яке ще не повністю інтегроване в європейське законодавство.

Говорячи про відновлення експорту зерна до Польщі, Дідух повідомила, що наразі пшениця, кукурудза, соняшник і ріпак у цю країну, а також Болгарію, Словаччину, Угорщину та Румунію не постачаються. З моменту введення національних заборон ніхто з українських трейдерів не отримував ліцензії на їхні поставки, зокрема, до Польщі. Чотири зернові культури прямують через ці країни виключно транзитом.

"Ми приїхали з пропозицією, що згодні не везти більше зерно транзитом. Ми розуміємо занепокоєння польських колег, їм потрібно експортувати власний товар. Україна зібрала інформацію за обсягами свого транзиту, за підписаними раніше контрактами. Україні потрібно просто виконати ці контракти, які йдуть транзитом переважно за межі Європейського Союзу. Україна попросила дозволу на транзит польською територією протягом двох місяців", - розповіла громадська діячка.

Вона додала, що логістично українським трейдерам наразі вигідніше транспортувати зерно Чорним морем, однак цей канал наразі зазнає систематичних обстрілів, що уповільнює експорт українського зерна.

Аграрні асоціації були близькі до підписання меморандуму про взаєморозуміння і готовності заспокоїти аграріїв двох держав, що після виконання раніше підписаних контрактів Україна більше не відправлятиме транзитом через Польщу зерно. Однак цей етап переговорів був зірваний заступником міністра сільського господарства Польщі Міхалом Колодзейчеком.

"Колодзейчек спеціально, мимоволі або під впливом чогось завів переговори в глухий кут", - сказала Дідух.