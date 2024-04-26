Економіка

09:21 26.04.2024

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

2 хв читати
НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

Національний банк України, який раніше закладав до базового макроекономічного прогнозного сценарію певні строки "істотного поліпшення безпекової ситуації", відмовився від такого підходу, проте опублікує в інфляційному звіті альтернативний сценарій.

"Є всі підстави зараз сконцентрувати свою увагу саме на аналізі економічної складової. Ми справді зміщуємо фокус із дати на вплив. Ми розуміємо і бачимо, що економіка певною мірою адаптувалася", - сказав голова НБУ Андрій Пишний на монетарному брифінгу 25 квітня.

Попередній січневий макропрогноз базувався на припущенні про істотне поліпшення ситуації з безпекою з 2025 року, і така позиція була підтверджена на монетарному брифінгу в середині січня, тоді як тепер Нацбанк заявив, що "допускає зниження безпекових ризиків і нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті", оприлюднивши при цьому прогноз до 2026 року включно.

"Ми не даємо припущень щодо термінів і перебігу (війни). Ми аналізуємо макрофінансову ситуацію. Ми фіксуємо, зокрема, що економіка певною мірою вже адаптувалася до нових воєнних умов... Тому ми не прогнозуємо перебігу війни. Ми робимо припущення щодо потенційного впливу безпекової ситуації на економічний розвиток", - зазначив Пишний.

На його думку, за великим рахунком це кардинально не відрізняє той підхід, який було застосовано раніше, порівняно із застосованим зараз.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що Нацбанк ніколи не прогнозував терміну закінчення війни, а здебільшого фокусував свою оцінку саме на макроекономічних наслідках припущень щодо зміни безпекових ризиків.

"Тому в нашій поточній комунікації ми трохи зміщуємо фокус, ми фокусуємося не на конкретних датах щодо того, коли ми бачимо перелом стосовно динаміки безпекових ризиків, а більше фокусуємо увагу саме на макроекономічних наслідках поступової нормалізації середовища для функціонування економічних агентів", - наголосив він.

Ніколайчук зазначив, що на основі цього можна робити певні припущення щодо того, як Нацбанк бачить відповідну еволюцію безпекових ризиків у базовому й альтернативному сценаріях, який він має намір оприлюднити в інфляційному звіті.

Як повідомлялося, у першому інфляційному звіті, опублікованому 2022 року після спричиненої російським вторгненням паузи, НБУ, окрім базового, надав і негативний сценарій із тривалішим періодом тривалості війни, проте згодом відмовився від нього, хоча такий сценарій і надалі дає МВФ. 

Теги: #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 25.04.2024
НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

14:42 25.04.2024
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

14:19 25.04.2024
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

07:34 17.04.2024
Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

19:39 16.04.2024
Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

10:15 15.04.2024
Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

15:34 11.04.2024
НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

18:56 09.04.2024
Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

12:32 07.04.2024
Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

12:53 05.04.2024
Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця голови ОП Мудра: Конфісковані активи РФ необхідно спрямувати на відновлення і захист енергетики

У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

ОСТАННЄ

Майже три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів і мають намір підвищити зарплату у 2024 р. - опитування ЄБА

Заступниця голови ОП Мудра: Конфісковані активи РФ необхідно спрямувати на відновлення і захист енергетики

Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт

"Київтеплоенерго" у 2024 р. планує замінити 55 км аварійних теплових мереж - заступник голови КМДА

У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

EVA відкрила в першому кварталі 16 нових магазинів

"Миколаївобленерго" у 2024 р. має намір оновити парк пошкодженої з початку війни автотехніки

"Інтерпайп" пропонує скоригувати систему бронювання працівників у прифронтових регіонах

"Інтерпайп" намагається вирішити дефіцит кадрів за рахунок покращення соцпакету й навчання

Госпсуд затвердив план досудової санації "Ельдорадо" (оновлено)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА