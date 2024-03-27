Події

15:26 27.03.2024

Житель Луганщини збирав для ФСБ відомості про ключові об'єкти енергоінфраструктури в п’яти регіонах України

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Слідчі управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури заочно оголосили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) 47-річному колишньому працівникові українського енергопідприємства, який живе в тимчасово окупованому Щасті Луганської області.

"Він (підозрюваний - ІФ-У) протягом 2023 року збирав інформацію про місця розташування та стан ключових об'єктів енергетичної інфраструктури України. Надалі він передавав представникам Росії зазначені відомості для завдання прицільних ракетних ударів, щоб знеструмити регіони України... Підозрюваний перебуває в не підконтрольному Україні м. Щастя Луганської області. Вирішується питання про оголошення його в розшук", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як повідомив начальник пресцентру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, чоловік збирав для ФСБ РФ відомості про електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Для виконання цього завдання підозрюваний дистанційно залучив свого знайомого з Харкова, 63-річного працівника регіонального підрозділу компанії "Укренерго".

Останнього правоохоронці затримали в червні 2023 року. Наразі харків'янина визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) й засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Теги: #агент_фсб

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