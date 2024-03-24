У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару
У Деснянському та Шевченківському районі Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару, повідомила київська міська військова адміністрація.
"Унаслідок ракетного удару в Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці", - ідеться в повідомленні.
Так, у Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.
У Шевченківському районі - на територію паркової зони і на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння.
Інформація про постраждалих відсутня. На місцях подій працюють оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.