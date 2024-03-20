Події

03:36 20.03.2024

МОК може застосувати санкції до спортсменів за участь у "російських іграх дружби"

1 хв читати
МОК може застосувати санкції до спортсменів за участь у "російських іграх дружби"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може запровадити санкції щодо спортсменів, які візьмуть участь у "російських Іграх дружби", це питання буде розглянуто пізніше на виконкомі МОК, повідомив директор департаменту зв'язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд.

"Наразі ми лише виступаємо з попередженням. Питання про те, чи будуть якісь санкції (за участь у Іграх Дружби – ІФ-У), МОК розгляне на пізнішому етапі", - сказав Маклауд у вівторок на прес-конференції МОК. за підсумками засідання виконкому організації.

"Щодо санкцій, якщо вони будуть, то це питання має бути розглянуте більш детально виконком МОК. Багато залежатиме від ступеня серйозності порушень", - повідомив Маклауд.

Говорячи про нещодавню заяву МОК на цю тему, він пояснив, що МОК вважає дані спортивні змагання "політизованими" і тому вирішив "поширити попередження".

Раніше у вівторок МОК закликав учасників олімпійського руху утриматися від участі у "російських Іграх дружби", намічених на вересень у Москві та Єкатеринбурзі.

Теги: #санкции #мок #спортсмены

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 13.03.2024
Україна звертається до МОК і Всесвітнього тхеквондо із закликом усунути від Олімпіади-2024 російських спортсменів, які підтримують війну

Україна звертається до МОК і Всесвітнього тхеквондо із закликом усунути від Олімпіади-2024 російських спортсменів, які підтримують війну

17:24 06.03.2024
Міжнародна федерація з водних видів спорту порушує рекомендації МОК про нейтралітет спортсменів із країн-агресорок - НОК

Міжнародна федерація з водних видів спорту порушує рекомендації МОК про нейтралітет спортсменів із країн-агресорок - НОК

11:27 01.03.2024
Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК щодо допуску до змагань представників країн-агресорів - НОК

Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК щодо допуску до змагань представників країн-агресорів - НОК

20:55 16.02.2024
Байден обіцяє продовжувати санкційний тиск на РФ

Байден обіцяє продовжувати санкційний тиск на РФ

18:27 18.12.2023
До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

19:43 12.12.2023
Під санкції США потрапили російські компанії автомобільної промисловості

Під санкції США потрапили російські компанії автомобільної промисловості

02:46 10.12.2023
Литва розчарована допуском росіян та білорусів до участі в Олімпіаді, а Німеччина закликала МОК до обережності

Литва розчарована допуском росіян та білорусів до участі в Олімпіаді, а Німеччина закликала МОК до обережності

20:22 08.12.2023
Питання участі України в ОІ-2024 у Парижі буде вирішено після консультацій з українською спортивною спільнотою та керівництвом країни

Питання участі України в ОІ-2024 у Парижі буде вирішено після консультацій з українською спортивною спільнотою та керівництвом країни

20:10 08.12.2023
Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету

Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету

16:55 08.12.2023
МОК допустив нейтральних російських спортсменів на Ігри в Парижі у 2024 році

МОК допустив нейтральних російських спортсменів на Ігри в Парижі у 2024 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

ОСТАННЄ

Зіткнення з космічним кораблем NASA змінило форму астероїда Діморфос

Пучдемон може повернутися в Іспанію, щоб претендувати на посаду президента Каталонії

НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

Раді пропонують закликати парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не визнавати результатів виборів президента РФ

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА