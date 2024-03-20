МОК може застосувати санкції до спортсменів за участь у "російських іграх дружби"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може запровадити санкції щодо спортсменів, які візьмуть участь у "російських Іграх дружби", це питання буде розглянуто пізніше на виконкомі МОК, повідомив директор департаменту зв'язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд.

"Наразі ми лише виступаємо з попередженням. Питання про те, чи будуть якісь санкції (за участь у Іграх Дружби – ІФ-У), МОК розгляне на пізнішому етапі", - сказав Маклауд у вівторок на прес-конференції МОК. за підсумками засідання виконкому організації.

"Щодо санкцій, якщо вони будуть, то це питання має бути розглянуте більш детально виконком МОК. Багато залежатиме від ступеня серйозності порушень", - повідомив Маклауд.

Говорячи про нещодавню заяву МОК на цю тему, він пояснив, що МОК вважає дані спортивні змагання "політизованими" і тому вирішив "поширити попередження".

Раніше у вівторок МОК закликав учасників олімпійського руху утриматися від участі у "російських Іграх дружби", намічених на вересень у Москві та Єкатеринбурзі.