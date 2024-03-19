Події

18:32 19.03.2024

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України в межах чеської ініціативи - ЗМІ

1 хв читати
Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України в межах чеської ініціативи - ЗМІ

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає ntv у вівторок.

"Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку", - заявив Пісторіус у кулуарах зустрічі формату "Рамштайн". "Окрім того, ми, як Німеччина, законтрактували ще 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на національному рівні. Постачання в Україну також заплановані на цей рік", - сказав він.

"Ці зобов'язання є частиною нового пакета підтримки країни, що зазнала нападу, на суму майже EUR500 млн", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен поінформував про плани Фінляндії виділити EUR30 млн у межах чеської ініціативи.

Раніше повідомлялося, що на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

До чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися, зокрема, Латвія, Литва, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція і Польща. 14 березня Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу і повідомила про намір передати EUR30 млн, 15 березня - Португалія (EUR100 млн).

 

Теги: #німеччина #військова_допомога #пісторіус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 19.03.2024
Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

18:37 19.03.2024
Комітет парламенту Швеції підтримав пропозицію про передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України

Комітет парламенту Швеції підтримав пропозицію про передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України

17:44 19.03.2024
Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

17:12 19.03.2024
Фінляндія виділить EUR30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Фінляндія виділить EUR30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

14:35 19.03.2024
Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

11:53 19.03.2024
Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

03:47 19.03.2024
Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

Канада підписала угоду з Німеччиною про сприяння торгівлі водневим паливом, знижуючи імпорт російської нафти

21:08 18.03.2024
Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною, блокада триватиме до 20 березня

17:24 18.03.2024
Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

15:42 18.03.2024
Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

Євросоюз планує до кінця місяця поставити Україні приблизно півмільйона снарядів - Стано

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

ОСТАННЄ

Українська авіація вразила шість локацій окупантів за добу

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Глава Пентагону: Україні потрібна підтримка, щоб продовжувати захищати свою територію, сподіваємося на якнайшвидше рішення щодо допомоги в Конгресі

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Українська культура має стати ще одним потужним голосом нашої держави у світі - Зеленська

Нацмузей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва"

Люксембург висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району - Шмигаль

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

Євросоюз планує до кінця місяця поставити Україні приблизно півмільйона снарядів - Стано

Гендиректор ТЧХУ закликав учасників Європейського гуманітарного форуму збільшити допомогу Україні

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА