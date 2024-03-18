Події

08:04 18.03.2024

Уламки "шахеда" впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу

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Уламки "шахеда" впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу

Окупанти пізно ввечері здійснили атаку безпілотниками Дніпропетровської області, у Криворізькому районі ППО збила два БПЛА, проте уламки впали на будинок у Кривому Розі, спровокувавши пожежу, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері захисники неба збили 2 шахеди в Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Утім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що вибухотехніки вилучили частину ворожого заліза.

"Щоб провести роботи безпечно, вивели майже три десятки жителів. Тепер уламки знищать. Люди вже вдома", - зазначив він.

Також, за словами очільника ОВА, тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Там зруйновано приватний будинок. Пошкоджено 2 господарські будівлі, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередачі і газопровід.

Загиблих і поранених немає, додав Лисак.

 

 

 

Теги: #пожежа #обстріл #дніпропетровська

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