Унаслідок ворожих авіаударів по Вовчанську почалася пожежа, постраждав мирний житель

Російські окупаційні війська в неділю близько 15:30 завдали ударів по Вовчанську, за попередніми даними, керованими авіабомбами.

"У результаті прильоту сталося загоряння приватного будинку. Постраждав чоловік 1951 року народження. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.