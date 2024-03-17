Події

19:17 17.03.2024

Унаслідок ворожих авіаударів по Вовчанську почалася пожежа, постраждав мирний житель

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Російські окупаційні війська в неділю близько 15:30 завдали ударів по Вовчанську, за попередніми даними, керованими авіабомбами.

"У результаті прильоту сталося загоряння приватного будинку. Постраждав чоловік 1951 року народження. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріл #харківщина #наслідки

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