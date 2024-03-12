Події

21:05 12.03.2024

Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

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Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

Кількість постраждалих дітей унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до десяти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Відомо вже про 10 дітей і 38 дорослих, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих дітей. Також повідомляли про трьох загиблих дорослих і 38 постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок увечері.

 

Теги: #жертви #кривий_ріг #обстріл

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