Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

Кількість постраждалих дітей унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до десяти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Відомо вже про 10 дітей і 38 дорослих, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих дітей. Також повідомляли про трьох загиблих дорослих і 38 постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок увечері.