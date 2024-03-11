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14:29 11.03.2024

США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

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США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

Сполучені Штати розглядали програму з реверс-інжинірингу космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення, йдеться в доповіді Пентагону.

Міноборони США в п'ятницю опублікувало публічну версію замовленого Конгресом всебічного огляду секретних урядових програм США з 1945 року, який розвінчав десятиліття спекуляцій про НЛО, заявивши, що воно не виявило жодних доказів позаземної активності або спроб приховати інформацію від законодавців.

За твердженням Пентагону, американський уряд колись розглядав програму з виявлення та реконструювання будь-яких захоплених космічних кораблів прибульців. Ці плани не увінчалися успіхом, але підживлювали теорії змови про приховування інформації про НЛО, зазначається в доповіді.

Згідно з документом, Пентагон у 2010-х роках запропонував міністерству внутрішньої безпеки реалізацію програми під кодовою назвою Kona Blue, яка передбачала зворотне проєктування будь-якого виявленого позаземного корабля. Згідно зі звітом, цю ідею зрештою відхилили керівники міністерства через нестачу даних.

Під час слухань торік у підкомітеті з нагляду палати представників Конгресу США колишній співробітник розвідки ВПС майор Девід Груш, заявив, що уряд приховує існування саме таких зусиль із виявлення та реконструювання позаземних кораблів.

Теги: #сша #нло

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