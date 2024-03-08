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21:24 08.03.2024

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

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Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

У Стамбулі в межах зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана підписано Угоду між урядом України й урядом Туреччини про створення системи електронного обміну попередньою інформацією про переміщувані між сторонами товари і транспортні засоби.

"Згідно з документом, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини. На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі", - повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

З боку України договір підписав міністр оборони Рустем Умєров, з боку Туреччини - міністр торгівлі Омер Болат.

 

 

Теги: #туреччина #митниця #дані #обмін

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