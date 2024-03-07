Зеленський у п'ятницю вирушить до Туреччини – канцелярія президента Туреччини

Президент України Володимир Зеленський відвідає у п'ятницю Туреччину з офіційним візитом, у рамках якого проведе зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє канцелярія президента Туреччини.

"Президент Реджеп Тайіп Ердоган і його гість Зеленський докладно обговорять хід війни між Україною і Росією, що триває, останні події, що стосуються продовження дії Угоди про зерновий коридор, пошук постійного світу в регіоні і відносини між Туреччиною та Україною", - йдеться в повідомленні.