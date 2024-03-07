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21:43 07.03.2024

Росіяни обстріляли Херсон, постраждало двоє людей

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Росіяни обстріляли Херсон, постраждало двоє людей

Російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон, двоє людей дістали поранення, повідомив у четвер увечері голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За сьогодні під час обстрілів Херсона з боку російських окупаційних військ дістали поранення двоє людей - чоловік 1978 р.н. і жінка 1977 р.н. У обох постраждалих, зокрема, мінно-вибухові травми та вогнепальні поранення. Стан оцінюють як середньої тяжкості. Травмованим надається необхідна медична допомога", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріл

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