Росіяни обстріляли Херсон, постраждало двоє людей

Російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон, двоє людей дістали поранення, повідомив у четвер увечері голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За сьогодні під час обстрілів Херсона з боку російських окупаційних військ дістали поранення двоє людей - чоловік 1978 р.н. і жінка 1977 р.н. У обох постраждалих, зокрема, мінно-вибухові травми та вогнепальні поранення. Стан оцінюють як середньої тяжкості. Травмованим надається необхідна медична допомога", - написав Мрочко в телеграм-каналі.