Події

11:08 07.03.2024

Окупанти зранку обстрілюють Херсон, пошкоджені приватний будинок і гаражі, постраждав мирний житель

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Окупанти зранку обстрілюють Херсон, пошкоджені приватний будинок і гаражі, постраждав мирний житель

Житель Херсона постраждав унаслідок обстрілу міста російськими окупантами, який триває від ранку, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З самого ранку російські війська криють вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Теги: #херсон #обстріл

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