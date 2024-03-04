Події

23:54 04.03.2024

ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.

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ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.

Теги: #україна #одеська_область #ппо

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