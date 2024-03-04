ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.
ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.
ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини
Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції
Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками
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