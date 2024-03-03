Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

Шістнадцять мешканців міста Курахове Донецької області дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані, унаслідок російського удару по центру міста в неділю вдень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на 16:00.

"Усі поранені перебувають у лікарні та отримують усю необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових будинків.

"За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники", - розповів Філашкін.