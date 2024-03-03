Події

16:33 03.03.2024

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

1 хв читати
Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

Шістнадцять мешканців міста Курахове Донецької області дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані, унаслідок російського удару по центру міста в неділю вдень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на 16:00.

"Усі поранені перебувають у лікарні та отримують усю необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових будинків.

"За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники", - розповів Філашкін.

Теги: #удар #курахове

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 22.02.2024
Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

13:14 18.02.2024
Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

10:43 18.02.2024
У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

23:11 17.02.2024
У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

22:41 17.02.2024
Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

22:21 17.02.2024
У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

16:29 15.02.2024
Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

01:36 15.02.2024
Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

23:59 11.02.2024
Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

23:11 11.02.2024
У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

Валерій Тарасюк вдруге очолив НКРЕКП

ОСУВ "Таврія": немає підстав говорити, що ворог захопив Бердичі, Орлівку та Тоненьке на Авдіївському напрямку

Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини - ДСНС

ОСТАННЄ

Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, що впала в Торецьку на подвір'я приватного будинку

Кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська збільшилася до трьох осіб, 1800 абонентів залишилися без газу

У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

На Таврійському напрямку ворог 9 разів скинув із БПЛА боєприпаси з хімічною речовиною - Тарнавський

У лютому 2024 р. середньодобова кількість російських втрат була найвищою з початку війни - британська розвідка

Найближчими днями в Києві та області мінлива хмарність, 6 березня місцями невеликий дощ із мокрим снігом

Росія вивела в Середземне море 2 кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Унаслідок нічного обстрілу Понятівки Херсонської області загинув чоловік - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА