Події

19:51 01.03.2024

РФ виключено зі складу Дунайської комісії

1 хв читати
РФ виключено зі складу Дунайської комісії

Росію виключено зі складу міжнародної міжурядової організації "Дунайська комісія", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відсьогодні Росію виключено зі складу Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора і далі зростає", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю ввечері.

Глава МЗС додав, що в грудні 2023 року Дунайська комісія, під час першого українського головування, ухвалила рішення, що дії країни-агресора несумісні з Белградською конвенцією.

"Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. У результаті відсьогодні країни - члени комісії більше офіційно не визнаватимуть своїх зобов'язань перед Росією відповідно до основоположної Белградської конвенції", - зазначив Кулеба.

Також уперше в історії Дунайська комісія наклала штраф на РФ за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

Кулеба подякував комісії та дунайським партнерам, а також усім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення.

"Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив міністр.

 

Теги: #рф #виключення #дунайська_комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 01.03.2024
Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ

13:14 01.03.2024
У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

12:54 01.03.2024
Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

Виробництво боєприпасів у РФ у найближчий рік, найімовірніше, досягне піку через обмеженість виробничих потужностей - британська розвідка

07:38 01.03.2024
Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України

Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України

17:27 29.02.2024
ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

16:35 29.02.2024
Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

15:29 29.02.2024
Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

08:15 29.02.2024
Окупанти втратили черговий літак Су-34 на східному напрямку

Окупанти втратили черговий літак Су-34 на східному напрямку

00:52 29.02.2024
Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

22:02 28.02.2024
Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес постачання Україні F-16

Зеленський про захист Харкова: Треба відтісняти армію РФ на довшу відстань, інакше повністю захистити місто буде дуже складно

Нідерланди допоможуть чеській ініціативі передати Україні 800 тис. снарядів - Рютте

ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

В окупантів є локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ЗСУ змогли повернути низку втрачених позицій - Тарнавський

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника

За добу ворог завдав 6 ракетних і 79 авіаударів, здійснив 62 обстріли з РСЗВ

Міноборони України та фонд PULSE підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку такмеду

На авдіївському напрямку за добу відбито 20 ворожих атак

Профільний комітет готує зміни до законодавства, які дають змогу страхувати журналістів, що працюють на війні - Юрчишин

Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес постачання Україні F-16

Харків поки що не такий захищений, щоб я порадив людям повертатися - Зеленський

Зеленський про захист Харкова: Треба відтісняти армію РФ на довшу відстань, інакше повністю захистити місто буде дуже складно

Нідерланди допоможуть чеській ініціативі передати Україні 800 тис. снарядів - Рютте

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА