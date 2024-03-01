РФ виключено зі складу Дунайської комісії
Росію виключено зі складу міжнародної міжурядової організації "Дунайська комісія", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Відсьогодні Росію виключено зі складу Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора і далі зростає", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю ввечері.
Глава МЗС додав, що в грудні 2023 року Дунайська комісія, під час першого українського головування, ухвалила рішення, що дії країни-агресора несумісні з Белградською конвенцією.
"Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. У результаті відсьогодні країни - члени комісії більше офіційно не визнаватимуть своїх зобов'язань перед Росією відповідно до основоположної Белградської конвенції", - зазначив Кулеба.
Також уперше в історії Дунайська комісія наклала штраф на РФ за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.
Кулеба подякував комісії та дунайським партнерам, а також усім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення.
"Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив міністр.