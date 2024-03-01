Події

13:14 01.03.2024

У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

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У РФ знищено комплекс ППО "Панцирь С-1" - ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України інформує про успішне вогневе ураження 29 лютого російського ракетно-гарматного комплексу "Панцирь С-1".

"Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області. Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати - поранення зазнали двоє російських окупантів", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР у п'ятницю.

У відомстві зазначають, що вартість знищеного ворожого комплексу становить майже $15 млн, він призначений для прикриття військових і військово-промислових об'єктів.

 

Теги: #рф #знищення #ппо

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