Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії про заборону імпорту російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною.

За інформацією Bloomberg, Туск має намір обговорити це питання на зустрічі з польськими фермерами, які протестують, у четвер, оскільки проблема надлишкової пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.