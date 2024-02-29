Події

15:29 29.02.2024

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

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Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії про заборону імпорту російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною.

За інформацією Bloomberg, Туск має намір обговорити це питання на зустрічі з польськими фермерами, які протестують, у четвер, оскільки проблема надлишкової пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.

Теги: #рф #польща #торгівля

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