Події

15:04 29.02.2024

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії не буде тривалим - Костін

2 хв читати
Спеціальний трибунал щодо злочину агресії не буде тривалим - Костін

Після створення Спеціального трибуналу щодо притягнення РФ за злочин агресії робота цього суду не буде тривалою, вважає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Скільки триватиме трибунал - складно сказати. Але я розумію, що це не буде тривалим процесом. Думаю, що коли трибунал буде запущено, це може тривати кілька років - не більше", - сказав Костін на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage.

Він також наголошує на злагодженості роботи прокурорів Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування злочинів РФ на території України - необхідності в розширенні JIT поки що немає.

Костін зазначив, що вперше в історії партером JIT є команда прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Те, що ми миттєво можемо ділитися доказами, дуже економить час нашої роботи. Крім того, до нас минулого року долучився Європол з усіма своїми потужностями. Це також дуже важливо... вони можуть допомагати нам зі збором доказів, аналітикою і встановленням зв'язків між тими чи іншими доказами. Тому наразі ми не розглядаємо можливості розширення JIT, ми вважаємо, що команда працює дуже злагоджено", - пояснив генпрокурор.

Він додав, що JIT має плани на цей рік. "Ми концентруємо нашу увагу на певних видах злочинів, за якими є можливість збирати докази, зокрема в країнах спільної слідчої групи, де перебуває велика кількість громадян України, які були або постраждалими, або свідками воєнних злочинів", - наголосив Костін.

Теги: #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 28.11.2023
Кулеба в Європарламенті: Маємо відкласти розбіжності й створити повноцінний Спецтрибунал за злочин агресії проти України

Кулеба в Європарламенті: Маємо відкласти розбіжності й створити повноцінний Спецтрибунал за злочин агресії проти України

17:31 16.11.2023
Швейцарія долучилася до підтримки створення спецтрибуналу щодо війни в Україні

Швейцарія долучилася до підтримки створення спецтрибуналу щодо війни в Україні

19:05 07.11.2023
Кулеба: ЄС представив бачення щодо можливої форми спецтрибуналу, ми домовилися провести додаткову дискусію

Кулеба: ЄС представив бачення щодо можливої форми спецтрибуналу, ми домовилися провести додаткову дискусію

22:54 21.08.2023
Справедливе покарання РФ за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства - Єрмак

Справедливе покарання РФ за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства - Єрмак

20:06 15.07.2023
Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

23:25 13.06.2023
Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

19:42 13.06.2023
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

17:19 12.05.2023
Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

20:08 09.05.2023
Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

14:55 04.05.2023
Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Міноборони України в лютому прийняло на озброєння ЗСУ 60 зразків озброєння

ОСТАННЄ

Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік

Литва притягує до відповідальності трьох бойовиків "ДНР", які вбили в Маріуполі литовського режисера

У Запоріжжі скорочують тривалість комендантської години

Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати деяким військовослужбовцям на 186,6 млн грн

Першого дня весни в Києві та області мінлива хмарність, без опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА