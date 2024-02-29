Спеціальний трибунал щодо злочину агресії не буде тривалим - Костін

Після створення Спеціального трибуналу щодо притягнення РФ за злочин агресії робота цього суду не буде тривалою, вважає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Скільки триватиме трибунал - складно сказати. Але я розумію, що це не буде тривалим процесом. Думаю, що коли трибунал буде запущено, це може тривати кілька років - не більше", - сказав Костін на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage.

Він також наголошує на злагодженості роботи прокурорів Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування злочинів РФ на території України - необхідності в розширенні JIT поки що немає.

Костін зазначив, що вперше в історії партером JIT є команда прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Те, що ми миттєво можемо ділитися доказами, дуже економить час нашої роботи. Крім того, до нас минулого року долучився Європол з усіма своїми потужностями. Це також дуже важливо... вони можуть допомагати нам зі збором доказів, аналітикою і встановленням зв'язків між тими чи іншими доказами. Тому наразі ми не розглядаємо можливості розширення JIT, ми вважаємо, що команда працює дуже злагоджено", - пояснив генпрокурор.

Він додав, що JIT має плани на цей рік. "Ми концентруємо нашу увагу на певних видах злочинів, за якими є можливість збирати докази, зокрема в країнах спільної слідчої групи, де перебуває велика кількість громадян України, які були або постраждалими, або свідками воєнних злочинів", - наголосив Костін.