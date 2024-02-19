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17:41 19.02.2024

Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

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Президент України Володимир Зеленський у межах поїздки до Харкова відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування після поранень, повідомляє його пресслужба.

Президент подякував захисникам за стійкість, мужність і самовідданість, з якими вони захищали Україну й наших людей. Він вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

"Дякую вам, хлопці, за все, що ви зробили й робите. Я вам дуже вдячний. Бажаю одужання й перемоги. Дякую за службу", - сказав він.

Зеленський також поспілкувався з медичним персоналом закладу, запитав про потреби та забезпечення.

"Ви рятуєте бійців, ви – гордість нашої держави. Я бажаю вам здоров’я й перемоги – це найголовніше сьогодні", - зазначив президент.

За самовідданість і високий професіоналізм, проявлені в захисті України, глава держави нагородив лікарів та інших медичних працівників закладу орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.

Під час відвідування Зеленський оглянув реанімаційне відділення. Йому показали новітні ліжка для опікових хворих, розповіли про ефективне використання апаратів гострого діалізу.

Начальник закладу розповів про особливості надання екстреної медичної допомоги пораненим і організацію евакуаційних заходів. Зокрема, він поінформував про роботу передових медичних груп, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту та надають першу допомогу пораненим воїнам у спеціальних мобільних комплексах.

Теги: #харків #зеленський

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