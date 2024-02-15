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14:09 15.02.2024

JYSK розширив мережу на три магазини

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JYSK розширив мережу на три магазини

Міжнародна мережа JYSK у четвер відкрила новий магазин у столиці та два оновлених у Києві та Львові, повідомила пресслужба компанії.

"Ми активно продовжуємо розширення мережі, а також оновлення наявних магазинів", - повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Новий магазин у Києві в ТЦ Hlybochytsky (вул. Глибочицька, 44) побудований за новою концепцією 3.0, з точковим освітленням і просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій. Його торговельна площа становить 936 кв. м, складу - 349 кв. м, плюс відкритий садовий майданчик загальною площею близько 100 кв. м.

Магазин "Ритейл Парк Почайна" (просп. С. Бандери, 15А) працює близько шести років, оновлений згідно з концепцією 3.0, з торговельною площею 965 кв. м і складською 248 кв. м. Окрему увагу приділено при цьому створенню більш комфортних умов для персоналу. Зокрема, в офісному приміщенні площею 50 кв. м замінено меблі, встановлено нову техніку.

Аналогічно оновлено магазин у Львові (вул. Сахарова, 45, ТЦ "Сільпо"), якому восени виповниться 10 років. Зокрема, збільшено торговельну площу майже на 100 кв. м, до 941 кв. м, під склад відведено 235 кв. м. Крім запланованого оновлення, магазин потребував ремонту через часткові пошкодження від удару ворожої ракети неподалік влітку минулого року. Окрім реалізації нового концепту повністю оновлено систему вентиляції та електрики, а також кондиціонування, замінено меблі для персоналу.

Наразі в Україні працюють 90 магазинів JYSK та інтернет-магазин.

До кінця року компанія має намір досягти показника 100 магазинів у мережі. Штат JYSK в країні налічує понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group більш ніж з 3,3 тис. магазинів у 48 країнах.

Виторг JYSK у 2022/23 фінансовому році становив EUR5,2 млрд.

Теги: #jysk

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