Кабмін вирішив запустити інформаційно-комунікаційну систему у сфері експортного контролю з 1 березня

Уряд ухвалив рішення надати бізнесу, що працює на забезпечення потреб безпеки і оборони України, можливість отримувати низку послуг Державної служби експортного контролю в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІКСЕК), повідомило Мінекономіки на своєму сайті.

"Ми розпочинаємо проєкт, покликаний кардинально змінити підходи до взаємодії між імпортерами та експортерами товарів військового і подвійного призначення та Державною службою експортного контролю. Впровадження сучасних цифрових рішень у сфері експортного контролю суттєво спростить для бізнесу процеси підготовки та подання документів, попередньої ідентифікації товарів тощо", - цитуються в релізі слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

За її словами, Держекспортконтроль у такий спосіб отримає потужний інструмент для посилення ефективності аналітичної роботи та управління ризиками в міжнародних передачах, а нові підходи дадуть змогу більш ефективно розв'язувати питання постачань усього необхідного для захисту України та сприятимуть розвитку українського ОПК у майбутньому.

Згідно з рішенням уряду, експериментальний проєкт із впровадження ІКСЕК реалізовуватиметься протягом двох років. Передбачається, що послуги "Реєстрація", "Експорт" та "Імпорт" будуть доступними для підприємців з 1 березня 2024 року, а доступ до решти буде додаватися протягом наступних шести місяців.

У межах проєкту передбачається надання Держекспортконтролем електронних послуг під час оформлення та видачі свідоцтва про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, висновків на здійснення тимчасового ввезення/вивезення таких товарів, їхнього транзиту територією України, дозволу на їхній експорт або імпорт, а також укладання на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів.

У Мінекономіки пояснили, що ІКСЕК є локалізацією програмного продукту "Stratlink", розробленого за фінансової та організаційної підтримки Програми з безпеки кордонів та експортного контролю Держдепартаменту США.

Система має надійний захист і, зокрема, дасть змогу підтримувати комунікацію з Держекспортконтролем щодо статусу поданих документів, отримувати інформацію щодо результатів розгляду поданих матеріалів, а в перспективі й безпосередньо дозвільні документи в електронній формі, отримувати інформування та рекомендації щодо подальших дій під час розгляду заявки, а також надавати звіти з використання дозвільних документів, зазначило Мінекономіки.

Воно додало, що підприємці, які пройшли електронну ідентифікацію та мають відповідний рівень доступу до даних та інформації в системі, зможуть отримати доступ до послуг у власному робочому кабінеті на сайті Держекспортконтролю. Участь суб'єктів господарювання в проєкті буде добровільною.

"Тобто, за бажанням вони зможуть отримувати відповідні публічні послуги і за традиційною процедурою шляхом подання документів у паперовому вигляді. При цьому зазначимо, що подання в паперовому вигляді оригіналів гарантійних документів залишається обов'язковою вимогою в усіх випадках", - додали у відомстві.