Остін: Україна не здасться, не здамося і ми

США продовжать підтримувати Україну в опорі імперіалістичній агресії, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання групи "Рамштайн" у середу, 14 лютого.

"Розпочавши цю нечесну і неспровоковану війну, Путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням", - наголосив Остін.

Він зазначив, що РФ очікує ослаблення підтримки України з боку партнерів, і наголосив, що підтримка США та інших учасників коаліції залишається непохитною, тому що це правильно, і тому що це в базових інтересах безпеки самих США.

"Наразі я впевнений більше, ніж будь-коли, - я знаю, що і ви також, - ця контактна група сповнена рішучості і непохитна. США залишаються з Україною, і підтримуватимуть Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії", - сказав Остін.

"Україна не здасться, не здамося і ми", - підсумував він.