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21:48 13.02.2024

Через російські обстріли в Харківському метрополітені почала протікати стеля

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Через російські обстріли в Харківському метрополітені почала протікати стеля

У Харківському метрополітені через постійні російські обстріли почала протікати стеля, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"Через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв'язку з тим, що в безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові численні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання і на сьогодні роботи тривають.

"Зазначені роботи потребують значної кількості часу і їх можна виконувати виключно в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що зазначений перебіг не несе загрози підтоплення станції та безпеки перевезень пасажирів.

Також у пресслужбі Харківського метрополітену нагадують, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" закрито для пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через бічний пішохідний перехід.

 

 

 

Теги: #метро #харків #протікання

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