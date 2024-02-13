Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України поблизу Селидового на Донеччині - Тарнавський

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України поблизу Селидового в Донецькій області, це російська ІПСО, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 до 11 лютого) - 2947 осіб", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, Тарнавський зазначив, що приблизно о 10:40 13 лютого російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району.

"Співробітники ДСНС обстежили місцевість і встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові житлові будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих і загиблих немає", - зазначив командувач.

Також він закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.