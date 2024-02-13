Rakuten Viber: 76% опитаних українців не святкуватимуть День святого Валентина

День Святого Валентина цьогоріч не мають наміру святкувати 76% опитаних українців: із них 51% ніколи не святкували День закоханих, 25% - вважають це недоречним у воєнний час, свідчать дані опитування, проведені Rakuten Viber серед своїх користувачів.

"До Дня святого Валентина Rakuten Viber запитав українців, чи планують вони святкувати цього року. 76% не відзначатимуть цю дату: з них 51% ніколи не святкували День закоханих, 25% - вважають це недоречним у воєнний час", - ідеться в повідомленні Rakuten Viber у вівторок.

"Натомість майже чверть українців не пропускатиме свято: 21% завжди відзначали День святого Валентина, і цей рік не стане винятком, 3% респондентів святкуватимуть цьогоріч уперше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 65 тисяч користувачів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.