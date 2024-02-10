Події

09:00 10.02.2024

Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

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Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

У Харкові внаслідок пожеж, спровокованих ворожою атакою "шахедів", повністю згоріли півтора десятка приватних житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"15 приватних будинків повністю згоріли. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Місто готове надати житло всім, хто внаслідок терористичної атаки Росії залишився без даху над головою. Також постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби - розбирають завали на згарищі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, унаслідок атаки дронів і пожежі загинуло 7 осіб, зокрема троє дітей (піврічне немовля, 4 роки і 7 років), троє поранені.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #наслідки

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