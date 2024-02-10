У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожими "Шахедами" виникла об'ємна пожежа на АЗС, вогнем зачеплено так само житлові будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов у суботу вночі.

"Ворожі шахеди вдарили по АЗС - унаслідок цього влучання розлилося палаюче паливо, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.