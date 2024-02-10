Події

01:17 10.02.2024

У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

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У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожими "Шахедами" виникла об'ємна пожежа на АЗС, вогнем зачеплено так само житлові будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов у суботу вночі.
"Ворожі шахеди вдарили по АЗС - унаслідок цього влучання розлилося палаюче паливо, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #атака #україна #харків #пожежа #бпла

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