Російський агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини Дніпропетровської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Уночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з місцевих сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, серед цивільних осіб постраждалих немає.

Крім того, на Криворіжжі по ворожому БПЛА працювала ППО.

В інших районах більш-менш спокійно. Без атак.