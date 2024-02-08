Події

08:21 08.02.2024

Агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини

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Агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини

Російський агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини Дніпропетровської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Уночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з місцевих сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, серед цивільних осіб постраждалих немає.

Крім того, на Криворіжжі по ворожому БПЛА працювала ППО.

В інших районах більш-менш спокійно. Без атак.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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