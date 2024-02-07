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18:49 07.02.2024

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

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Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області зафіксовано численні руйнування - пошкоджено 58 приватних будинків, шість квартир у п'яти багатоповерхових будинках, будинок культури, навчальний заклад, поштове відділення, 12 легкових авто, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Станом на 18:00 "збільшилася кількість пошкоджених унаслідок падіння уламків об'єктів. Загалом пошкоджено 58 приватних будинків, шість квартир у п'яти багатоповерхових будинках, будинок культури, навчальний заклад, поштове відділення, 12 легкових авто", - написав він у телеграм-каналі.

"На об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни... Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога. Для цього об’єднуємо зусилля з представниками територіальних громад та нашими міжнародними партнерами. Робота триває", - додав він.

Кравченко підтвердив раніше оприлюднені дані про те, що від атаки в області постраждали три людини. "Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок і легкі контузії. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу". 

Теги: #київська_область #наслідки #ракетная_атака

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