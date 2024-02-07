Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера на півдні країни, його офіс підтвердив смерть 74-річного президента і повідомив, що подробиці його похорону буде оголошено найближчим часом, повідомляє BBC у вівторок увечері.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що у вівторок унаслідок аварії гелікоптера загинуло четверо людей.

"Три людини вижили, а колишній президент загинув. Армія виявила його тіло", - сказала вона.

Себастьян Піньєра був консервативним політиком, який двічі очолював Чилі з 2010 по 2014 рік, а потім з 2018 по 2023 рік. Він також був бізнесменом-мільярдером, одним із найбагатших людей у Чилі.

Політики з усієї Південної Америки віддали данину поваги пану Піньєрі.