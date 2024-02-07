Події

00:10 07.02.2024

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера на півдні країни

1 хв читати
Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера на півдні країни

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера на півдні країни, його офіс підтвердив смерть 74-річного президента і повідомив, що подробиці його похорону буде оголошено найближчим часом, повідомляє BBC у вівторок увечері.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що у вівторок унаслідок аварії гелікоптера загинуло четверо людей.

"Три людини вижили, а колишній президент загинув. Армія виявила його тіло", - сказала вона.

Себастьян Піньєра був консервативним політиком, який двічі очолював Чилі з 2010 по 2014 рік, а потім з 2018 по 2023 рік. Він також був бізнесменом-мільярдером, одним із найбагатших людей у Чилі.

Політики з усієї Південної Америки віддали данину поваги пану Піньєрі.

 

Теги: #авіакатастрофа #загибель #чилі #екс_президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 06.02.2024
На Житомирщині семеро осіб загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку - ДСНС

На Житомирщині семеро осіб загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку - ДСНС

02:09 04.02.2024
Лісові пожежі в Чилі: загинули щонайменше 46 осіб

Лісові пожежі в Чилі: загинули щонайменше 46 осіб

07:01 03.02.2024
Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

17:34 02.02.2024
В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

12:44 02.02.2024
Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

19:29 01.02.2024
Через російський удар у Бериславі загинули два волонтери - громадянина Франції, ще троє іноземців, а також громадянин України дістали поранень

Через російський удар у Бериславі загинули два волонтери - громадянина Франції, ще троє іноземців, а також громадянин України дістали поранень

13:16 24.01.2024
Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

13:04 24.01.2024
Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

13:03 24.01.2024
Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

12:28 24.01.2024
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

Турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні

Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

Визначено лауреатів Шевченківської премії

Rheinmetall у найближчі два роки поставить Україні десятки тисяч снарядів, танки Leopard і системи ППО Skynex

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА