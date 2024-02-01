Україна виступає за повноцінний міжнародний трибунал, який дасть змогу зняти імунітет із президента, прем'єр-міністра і глави МЗС Росії

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу через процедуру голосування в Генеральній асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів трійки російських лідерів - президента, прем'єр-міністра і глави МЗС РФ.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, про це йшлося на конференції зі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка відбулася в Лондоні в четвер.

"Нині багато країн занепокоєні тим, що гібридна модель, яка, по суті, буде українським внутрішнім судом, не може бути реалізована, оскільки це відтермінує, а можливо - і повністю унеможливить перспективу притягнення до відповідальності Путіна, Лукашенка, Лаврова та інших високопоставлених очільників, оскільки вони користуватимуться особистим імунітетом перед внутрішнім гібридним трибуналом", - пояснив Смирнов, якого цитує пресслужба.

За словами заступника керівника Офісу глави держави, створення міжнародного, а не гібридного трибуналу стане найкращим способом зняття відповідних імунітетів.

"Ми закликаємо юристів та експертів розглянути питання про те, як майбутній трибунал міг би подолати імунітет "трійки": президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Росії та судити їх за злочин агресії, вчинений проти України. З огляду на свій глобальний вплив та історичне лідерство в питаннях прав людини Велика Британія може відіграти життєво важливу роль у подальшій мобілізації міжнародної підтримки цієї пропозиції", - заявив Смирнов.

Він нагадав, що core group, до якої увійшли 40 країн, проводить переговори про створення Спеціального трибуналу для суду над найвищими керівниками Росії за злочин агресії. Уряд Нідерландів запропонував розмістити такий трибунал у себе. Проте наразі потребує вирішення, за якою саме моделлю його буде створено.

Конференція "Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України" відбулася 1 лютого в Лондоні. Серед спікерів одноденного заходу - міністр юстиції України Денис Малюська, генеральний прокурор України Андрій Костін, депутати парламенту Великої Британії Алісія Кернс і Стівен Доті, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Еліс, член Комісії міжнародного права ООН Дапо Аканде, перший головний прокурор Міжнародних кримінальних трибуналів ООН щодо колишньої Югославії та Руанди Річард Голдстоун, колишній головний прокурор Спеціального суду щодо Сьєрра-Леоне Девід Крейн, голова юридичної служби Ради Європи Йорг Полякевич.

"За підсумками конференції учасники підписали спільне комюніке, надіслане керівництву Великої Британії, в якому закликали створити трибунал через процедуру голосування в Генеральній асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів "трійки". У проєкті комюніке також містяться озвучені на конференції конкретні рекомендації щодо того, як зняти імунітети з "трійки" відповідно до норм міжнародного права", - інформує пресслужба президента України.