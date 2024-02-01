Російські війська атакували Берислав дронами, постраждала жінка

Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждала жінка - вона дістала вибухову травму і втратила палець на руці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують атакувати мирних жителів Берислава з безпілотників. Близько 15:15 під удар потрапила жінка. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в четвер.

Постраждалу доправили до лікарні.