Події

17:31 01.02.2024

Російські війська атакували Берислав дронами, постраждала жінка

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Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждала жінка - вона дістала вибухову травму і втратила палець на руці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують атакувати мирних жителів Берислава з безпілотників. Близько 15:15 під удар потрапила жінка. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в четвер.

Постраждалу доправили до лікарні.

 

Теги: #берислав

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