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20:41 31.01.2024

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

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Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі форми і потребує доопрацювання, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Новий законопроєкт, який учора зареєстрував у Верховній Раді Кабмін, також (як і попередній - ІФ-У) містить цілий перелік суперечливих норм, які потребують доопрацювання, починаючи з повноважень ТЦК (територіального центру комплектування - ІФ-У)", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Вона зазначила, що новий законопроєкт надає повноваження ТЦК звертатися до судів, щоб впливати на військовозобов'язаного, який не з'явився до центру комплектації за повісткою.

"У чому тут проблема? Насамперед не зрозуміло, в якому обсязі буде запропоновано заходи впливу: чи буде це лише обмеження виїзду за кордон, чи право керувати транспортом, чи накладення арешту на кошти громадянина", - зазначила Фріз.

За її словами, у законопроєкті також не передбачено механізмів зняття таких обмежень.

"Тобто будь-яка норма, якщо вона вводиться в законодавство, повинна чітко передбачати механізми реалізації положень, які пропонують автори. У цьому випадку не передбачено механізмів зняття цих тимчасових обмежень, їхнього терміну, обсягу. І відповідно, це може призвести до зустрічних позовів громадян, які будуть захищати свої права", - розповіла Фріз.

На думку народного депутата, найактуальніша проблема в законопроєкті - це механізм демобілізації.

"З одного боку, нам показують 36 місяців (законопроєкт передбачає можливість демобілізації після 36 місяців служби під час війни - ІФ-У), хоча я впевнена, що 24 місяці в зоні бойових дій, особливо для тих, хто перебуває там від самого початку масштабної агресії, - це максимально вичерпний термін для можливості демобілізуватися", - наголосила Фріз.

При цьому, за словами Фріз, згідно із законопроєктом "рішення про демобілізацію буде окремим рішенням ставки Верховного головнокомандувача".

"Якщо таким чином буде зарегульовано питання демобілізації, то воно може бути взагалі нереалізованим. Я б назвала це законодавчим шахрайством. Насамперед тому, що ставка головнокомандувача не має повноважень і функціоналу встановлювати строки демобілізації або ухвалювати рішення з цього приводу. Це некоректно", - зазначила народний депутат.

За словами Фріз, деякі положення законопроєкту порушують Конституцію України.

"Зокрема, законопроєкт пропонує, що на державну службу особу до 60 років не може бути призначено, якщо вона не пройшла базову загальну військову підготовку або військову службу. А це - пряме порушення приписів Основного закону і є обмеженням прав громадянина", - наголосила Фріз.

Вона зазначила, що законопроєкт 18-ти-25-ти річним людям пропонує самим визначити, коли саме проходити базову загальну військову підготовку.

"Тоді виникає питання: якщо людина визначила, що вона проходить базову загальну військову підготовку або базову військову службу у 24 роки, то чому вона зараз не може працювати на державній службі? Тобто ми таким чином відсікаємо молодь від державної служби, примушуючи спочатку пройти базову військову підготовку або військову службу і тільки після цього надаємо їй можливість вступу на державну службу", - вважає Фріз.

Народний депутат також вважає контраверсійним положенням законопроєкту норму про електронні повістки.

"Їх надсилатимуть громадянам в електронний кабінет, який мають зареєструвати всі. Ми вводимо обов'язок громадянина, але ми не даємо можливості реалізувати цей обов'язок", - зазначила Фріз.

Вона нагадала, що згідно із законопроєктом, якщо військовозобов'язаний після отримання повістки через електронний кабінет не з'явився до ТЦК, то протягом 5 днів ТЦК надсилає йому електронну вимогу. У разі невиконання вимоги протягом 10 днів ТЦК має право подавати на нього до суду "спочатку на адмінпорушення, а якщо адмінка не врегулюється, то далі настає і кримінальна відповідальність". Фріз наголосила, що людина протягом цих днів може просто не мати доступу до інтернету або через якісь інші обставини не може перевірити свій електронний кабінет.

"Тобто це абсолютне перевищення повноважень ТЦК. І ще раз повертаємося до того, що будь-яка запроваджувана норма має передбачати її реалізацію. У цьому випадку реалізація норми неможлива в тому вигляді, в якому пропонує законопроєкт. Тому її треба або переписувати, або уточнювати, або розширювати, або поки що відкладати", - вважає Фріз.

Фріз переконана, що формат електронного кабінету необхідно протестувати на якомусь вузькому сегменті і тільки після того, як він буде випробуваний і готовий до застосування вносити в законодавство, як обов'язок для кожного громадянина України.

Нардеп також звернула увагу, що законопроєкт не врегульовує питання про звільнення від мобілізації військовозобов'язаних, на утриманні яких перебувають особи 3-ї групи інвалідності.

"Ми будемо вносити відповідну поправку до законопроєкту до другого читання, щоб зняти цей досить великий запит у суспільстві", - повідомила народний депутат.

 

 

Теги: #рада #мобілізація #законопроєкт

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