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13:29 31.01.2024

Міністри оборони країн ЄС прозвітують про ситуацію з постачанням Україні боєприпасів - Боррель

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Міністри оборони країн ЄС прозвітують про ситуацію з постачанням Україні боєприпасів - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що міністри оборони країн Євросоюзу обговорять у середу в умовах суворої секретності підтримку України, зокрема постачання Києву боєприпасів.

"Очевидно, необхідно мати чітке уявлення про те, де ми перебуваємо із (забезпеченням) боєприпасами. Міністрів попросили детально розповісти, що вони зробили, що вони роблять і що планують робити, щоб мати чітке уявлення про те, що потрібно зробити загалом, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, і досягти поставлених нами цілей", - сказав Боррель журналістам перед засіданням у Брюсселі неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

За його словами, важливо прояснити ситуацію і знати, яке становище і яким воно буде до березня - кінця обіцяного Києву річного терміну поставити 1 млн артилерійських снарядів.

"Усі подробиці про цифри я вам дам наприкінці зустрічі, тому що мета зустрічі саме така: мати чітке розуміння ситуації та зобов'язань. Україні потрібно більше боєприпасів. Є великий дисбаланс між вогневою міццю сторін, і цю прогалину необхідно заповнити", - продовжив високий представник ЄС із закордонних справ.

На його думку, з цієї причини ця рада матиме "вельми драматичний характер".

"Ми також обговоримо фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Ви знаєте, що завтра на порядку денному лідерів (на позачерговому саміті ЄС щодо перегляду довгострокового бюджету - ІФ-У) - пакет підтримки України", - додав Боррель.

Теги: #боррель

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