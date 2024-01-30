Події

16:09 30.01.2024

Ворог не захопив Табаївку в Куп'янському районі - Сухопутні війська

1 хв читати
Ворог не захопив Табаївку в Куп'янському районі - Сухопутні війська

Заяви росіян про захоплення с. Табаївка Куп'янського району Харківської області не відповідають дійсності, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Біля Табаївки відбуваються бойові дії. Заяви міністерства вбивств РФ про те, що вони взяли Табаївку, не відповідають дійсності", - сказав він в ефірі телемарафону.

Фітьо зазначив, що за минулу добу противник зазнав там втрат і у техніці, і в живій силі.

Теги: #війна #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 30.01.2024
"Метінвест" побудував 35 опорних пунктів для ЗСУ і планує ще 90 - топменеджер

"Метінвест" побудував 35 опорних пунктів для ЗСУ і планує ще 90 - топменеджер

16:04 30.01.2024
Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію в Криму

Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію в Криму

14:44 29.01.2024
Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

13:18 29.01.2024
Мовний омбудсмен наголошує на важливості застосування державної мови в ЗСУ

Мовний омбудсмен наголошує на важливості застосування державної мови в ЗСУ

12:06 29.01.2024
78% населення прифронтових областей вважають, що відновлювати заклади культури потрібно лише після закінчення війни - соцдослідження

78% населення прифронтових областей вважають, що відновлювати заклади культури потрібно лише після закінчення війни - соцдослідження

09:20 29.01.2024
У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

12:37 28.01.2024
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

11:42 28.01.2024
На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

11:20 28.01.2024
Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

07:48 28.01.2024
Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію в Криму

Кабмін направив до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції від Transparency International на 104-те місце

У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

ОСТАННЄ

Створено ще одну бригаду "Гвардії наступу" на базі Луганського прикордонного загону

Кабмін направив до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію

Окупанти вдарили по передмістю Харкова, даних про постраждалих немає - ОВА

Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції від Transparency International на 104-те місце

Жителя Київщини затримали за погрозу підірвати будинок протипіхотною міною

Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

У Тернопільській області троє дітей загинули, провалившись під лід, - ДСНС

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

За підтримки Мінветеранів підготовлено посібник "Як досягти кар'єрного успіху після військової служби"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА