Ворог не захопив Табаївку в Куп'янському районі - Сухопутні війська

Заяви росіян про захоплення с. Табаївка Куп'янського району Харківської області не відповідають дійсності, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Біля Табаївки відбуваються бойові дії. Заяви міністерства вбивств РФ про те, що вони взяли Табаївку, не відповідають дійсності", - сказав він в ефірі телемарафону.

Фітьо зазначив, що за минулу добу противник зазнав там втрат і у техніці, і в живій силі.