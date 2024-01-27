Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції - Міноборони

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції, яка надає підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції приєдналася ще одна країна - Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони в суботу.

Крім цього, для кіберзахисту України в рамках ІТ-коаліції, Данія виділила під час роботи Контактної групи 91 млн данських крон (понад €12 млн).

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, які продовжують підтримувати нас у кожній сфері, особливо в ІТ, кіберзахисті та інноваціях", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко.

IT-коаліція - це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері IT, зв'язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Естонія, Японія та Японія.