Мінреінтеграції застерігає від махінацій із компенсаціями за програмою "Прихисток"

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України застерігають громадян від махінацій із компенсаціями за розміщення тимчасово переміщених осіб за програмою "Прихисток".

"За програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО. Компенсації надаються за безоплатне розміщення ВПО. Стягнення орендної плати з переселенців за житло, власник якого отримує компенсацію у межах проєкту "Прихисток", є порушенням", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується також, що відшкодування не надають за розміщення осіб, з якими власники житла пов'язані родинними відносинами (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні).

У відомстві просять у разі виявлення таких порушень повідомляти органи місцевої влади, відповідні військові адміністрації або на гарячу лінію Мінреінтеграції.