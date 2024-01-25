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20:04 25.01.2024

Кулеба: Ніщо не принесло Путіну більшої користі у війні проти України, ніж концепція "неескалації"

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Кулеба: Ніщо не принесло Путіну більшої користі у війні проти України, ніж концепція "неескалації"

Ніщо не принесло російському президенту Володимиру Путіну більшої користі у війні проти України, ніж концепція "не ескалюйте", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У цій війні ніщо не принесло Путіну більшої користі, ніж концепція "неескалації". Це справді те, за що він має бути вдячний, тому що концепція "неескалації" затягувала ухвалення багатьох рішень. Їх усе одно ухвалювали, але ми втратили час, втратили території та втратили життя", - сказав Кулеба в подкасті Foreign Affairs.

Міністр зазначив, що припинення такої війни потребує усунення основної причини війни.

"І основна причина тут - імперіалістичне мислення президента Путіна. І хоч би що ви з цим робили, хоч би яких збалансованих підходів ви дотримувалися, байдуже, наскільки обережними ви намагаєтеся бути, він завжди буде на крок попереду, тому що саме так думають і діють імперії. Він думає не тільки про Україну. Він думає про відновлення сфер впливу, які його попередники встановили для російської імперії", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, доки Путін при владі, має можливості й "доки він не засвоїв урок, як повертатися за свій кордон, він продовжуватиме це робити".

"Ось чому так важливо змінити те, як ми думаємо про Росію, змінити те, як ми ставимося до Росії, і розробити політику, яка буде спрямована на деімперіалізацію мислення в Кремлі. І єдиний спосіб домогтися цього, як ми всі знаємо, - це дати їм урок на полі бою", - зазначив міністр.

Теги: #кулеба

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